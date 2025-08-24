Passerini: "È evidente che non ci sia fiducia su Gimenez, ma tanto giocando così non convince nessuno a ricredersi"

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube al termine di Milan-Cremonese: "Partenza deludente: è stato uno schianto alla prima curva. Non siamo qui a fare processi definitivi, non ha senso dopo la prima giornata. Questa squadra ha incassato 200 milioni e investito la metà: il centrocampo è cresciuto perché fai entrare Jashari e Ricci, ma davanti, senza Leao, si fa fatica. Possibile che se manca Leao si spegne la luce? È così.

Santiago Gimenez è irriconoscibile. Il suo voto è 4,5. Ha rischiato di fare gol all'inizio sulla deviazione, ma poi è entrato sul gol della Cremonese; è molto appesantito, fuori condizione, mentalmente non pronto alla missione: così non può convincere Allegri a ricredersi. È evidente che non ci sia molta fiducia su Gimenez, anche perché non si cercherebbe una punta. Ma così com'è el Bebote non può convincere nessuno e non può aiutare il Milan. Ben venga, dunque, andare sul mercato a cercare una punta. Serve un attaccante che garantisca tante partite".

DUBBI SU GIMENEZ

In effetti ieri poteva essere l'occasione di Santiago Gimenez, la partita dove cercare di essere decisivo ed incisivo per mettere a tacere tutte le critiche dell'ultimo mese e mezzo. Il Bebote ha invece dato pasto ai critici, offrendo una prestazione opaca, fatta di pochi movimenti e tante, anzi, tantissime difficoltà.

Max Allegri si aspettava qualcosa di più dal suo centravanti, così come il Milan stesso, che indubbiamente qualche domanda sull'attaccante messicano starebbe seriamente cominciando a farsela. In merito alla serata complicata di Gimenez contro la Cremonese La Gazzetta dello Sport ha titolato "Santi, che disastro. Il flop messicano fa crescere i dubbi". E se non valesse quei 30 milioni più bonus che sono stati investiti su di lui lo scorso gennaio?