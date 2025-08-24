Tante opzioni per il nuovo attacco del Milan, ma la soluzione è una: Dusan Vlahovic

Il ritorno di Victor Boniface in Germania aumenta il pessimismo sul fatto che l'operazione si possa concludere. La decisione definitiva arriverà a breve, ma già da ieri sera la dirigenza rossonera ha ripreso a lavorare per trovare una soluzione alternativa al nigeriano per l'attacco del Milan.

Dopo la sconfitta di ieri contro la Cremonese è saltato subito agli occhi come un nuovo numero 9 non deve essere una possibilità, bensì una necessità, anche perché Santiago Gimenez è stato inconcludente, spaesato, poco decisivo ed incisivo. Insomma, non all'altezza. Per questo motivo bisogna mettere a disposizione di Max Allegri un attaccante che garantisca rendimento (fisico) ma soprattutto gol, quelli che oramai mancano da tempo.

Sul taccuino della dirigenza rossonera campeggiano i nomi di Tolu Arokodare del Gent, Breel-Donald Embolo del Monaco, Rasmus Hojlund del Manchester United ed anche Conrad Hardere dello Sporting Lisbona, per il quale ci sarebbero anche stati dei contatti nelle scorse ore che potrebbe portare il Milan ad affondare il colpo sul classe 2005 stesso in giornata.

Quelle sopra elencate sono tutte opzioni valide, alcune delle quali anche di prospettiva, ma la vera soluzione ai problemi in attacco del Milan è una, e risponde al nome di Dusan Vlahovic. Il serbo è il profilo adatto sul quale andare a puntare, per due semplici motivi: oltre a conoscere la Serie A, è anche un pupillo di Max Allegri, sotto al quale potrebbe tornare ad essere quello visto a Firenze.

Forse il contesto nel quale arriverebbe non sarebbe l'ideale, anche perché le pressioni potrebbero (e dovrebbero) essere le stesse che ha a Torino, ma allo stesso tempo Vlahovic potrebbe ritrovare quella carica, in un contesto nuovo, che gli permetterebbe di ripartire una volta e per tutte fianco a fianco del Milan, sotto l'occhio dell'idolo Ibrahimovic e del "papà" calcistico Masssimiliano Allegri.

Che poi si voglia puntare su un giovane come Harder ci può anche stare, ma che sia un plus al serbo, non l'alternativa.