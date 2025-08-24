Moretto: "Il Milan non ha avuto le garanzie sul rendimento di Boniface. Trattativa per Harder, occhio sempre a Vlahovic"

vedi letture

Milan, intrigo attaccante. Boniface è stato rimandato in Germania dopo le visite mediche e i rossoneri hanno riattivato i contatti con tanti altri giocatori. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto della situazione:

“Tutti i fari sono puntati su Victor Boniface. In questo momento la trattativa tra Leverkusen e Milan è saltata, il Milan ha deciso di non proseguire con la firma di Victor Boniface tant’è che oggi l’attaccante nigeriano è tornato in Germania. Il Milan nella giornata di sabato, dopo aver analizzato attentamente gli esiti delle visite mediche ha deciso di stoppare la trattativa. Non ha avuto le garanzie necessarie per la continuità di rendimento di Boniface, sulle ginocchia di Boniface. A lungo andare questo affare per il Milan è considerato rischioso. Il Milan aveva dubbi sull’affidabilità e l’integrità delle ginocchia del calciatore e ha deciso di fermarsi. La tenuta fisica non ha convinto. Il Milan ha deciso di dare il via libera al calciatore per il ritorno in Germania e parallelamente il Milan sta tenendo vive altre soluzioni. Il piano A in questo momento, il giocatore per cui il Milan ha avuto maggiori contatti e per cui sta trattando sia con lo Sporting e sia con l’entourage del calciatore è Harder, attaccante danese classe 2005. È un nome che il Milan sta trattando, ci sono stati contatti diretti anche tra Zlatan Ibrahimovic ed il calciatore. Il Milan sta trattando direttamente con tutte le parti in causa per avanzare nell’operazione. Negli ultimi giorni Harder è stato approcciato da altri club, il Rennes e altri club inglesi, ma l’attaccante non è arrivato alle firme. Ha deciso di stoppare ogni tipo di trattativa in attesa del Milan e ora è in trattativa con i rossoneri per un possibile trasferimento in questi ultimi giorni di mercato”.

“Harder potrebbe non essere l’unico rinforzo in avanti, il Milan sta lavorando su più piste. Occhio sempre al pallino di Massimiliano Allegri. Per Vlahovic c’è una distanza importante sullo stipendio, è un nome complicato per una questione di costi: non tanto per il cartellino, visto che con la Juventus il Milan una soluzione la potrebbe trovare. Anche magari inserendo una contropartita. Ci sono soluzioni, c’è un dialogo tra i club. Il vero ostacolo è lo stipendio di Vlahovic. Vlahovic guadagna più di 10 milioni di euro a stagione, il Milan dovrà capire se il giocatore è disposto a fare un sacrificio pur di vestire la maglia rossonera. Nella lista del Milan tengo sempre questi nomi. Partiamo da Rasmus Hojlund. È vero che il Napoli è molto vicino al danese, il Napoli è in trattativa avanzata, ben avviata per Hojlund: trasferimento in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Occhio al Milan se deciderà di cambiare strategia andando su Hojlund, cambiando le condizioni con lo United e andando a fare all-in con il calciatore. Vedremo, ci sono valutazioni in corso: la notizia è che il Napoli è più avanti e che vuole provare a chiudere nelle prossime ore. Oltre ad Hojlund, Vlahovic ed Harder c’è Embolo e c’è anche Arokodare, due nomi sempre buoni in questi ultimi giorni di mercato”.