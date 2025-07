Brega spiega: "Retegui è il preferito del Milan, ma la presenza degli arabi rende tutto più complicato"

Matteo Brega, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mateo Retegui: "Retegui è il preferito in casa rossonera, il profilo individuato da aggiungere a Santiago Gimenez. Ma la presenza degli arabi rende tutto più complicato per il Milan. Perché a quelle cifre non può arrivare, ritenute troppo elevate. Senza parlare dello stipendio da 20 milioni - se fosse confermato - che non si può permettere nessuno in Serie A. Inoltre il Milan in questo momento è impegnato su altri fronti della rosa (i terzini e a centrocampo con Ardon Jashari), dunque non avrebbe la forza di entrare nella competizione con gli arabi.

Sarebbe semmai un’operazione da agosto, quando lo scheletro della squadra rossonera avrà una conformazione più vicino a quella definitiva. Ecco perché il prezzo lo faranno gli arabi dell’Al Qadsiah che potrebbero arrivare all’obiettivo direttamente. A quel punto, se trovassero il benestare dell’Atalanta, sarebbe Retegui a dover dare una risposta. La sua stagione a Bergamo è stata eccezionale e si troverebbe a decidere su un cambio di vita professionale e personale. L’Al Qadsiah ha progetti da top dopo aver chiuso l’ultimo campionato al 4° posto (-15 dall’Al Ittihad campione): è allenata dallo spagnolo Michel e in rosa ci sono un paio di vecchie conoscenze del nostro campionato come Nahitan Nandez e Pierre-Emerick Aubameyang".