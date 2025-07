Ricci: "Passo molto tempo con la mia famiglia, durante l'anno sono sempre concentrato sul campo. Viaggi in Africa? Ti arricchisce"

Samuele Ricci, nuovo centrocampista rossonero, ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale a Milan TV. Queste le sue parole:

Cosa ci puoi dire di te? Cosa ti piace fare fuori dal contesto calcistico?

“Passo molto tempo con la famiglia. Durante l’anno sono sempre concentrato su quello che devo fare in campo: faccio di tutto per fare qualcosina in più per poi stare meglio all’interno del campo”.

Abbiamo visto che sei stato in vacanza in Uganda, non una delle mete classiche per le vacanze di un calciatore. La ragione di questo viaggio è un po’ il tuo modo per evadere che è la solita realtà?

“Penso che evadere sia la parola giusta. Vado in Africa da quattro anni, chi è stato la cosa vuol dire ogni volta che torni da un viaggio del genere: ti porti sempre dietro qualcosa che ti arricchisce. Persone che rispetto a tutti noi non hanno praticamente niente, però riescono sempre ad avere il sorriso stampato sulla faccia. Questo penso sia l’insegnamento più bello che ti porti dietro”.