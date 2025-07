È Jashari smania. Il CorSport: "Ma è braccio di ferro con il Bruges"

Il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa per Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è l'obiettivo numero uno del direttore sportivo Igli Tare, che negli scorsi giorni ha fatto recapitare al Club Bruges un'offerta piuttosto importante arrivando a toccare i 37 milioni di euro. Essendosi già spinto oltre, il Milan non avrà alcuna intenzione di superare questa cifra, convinto di avere già fatto il massimo.

Nel frattempo il calciatore spinge per vestire rossonero, ma come al solito il club belga si sta dimostrando essere un osso duro, anzi, durissimo da convincere. In merito a quest'estenuante trattativa Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Jashari Smania, ma è braccio di ferro con il Bruges".