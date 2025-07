Allegri con Ricci e Gabbia. Tuttosport: "Parte il Milan all'italiana"

vedi letture

Spesso dalla fine dello scorso campionato è stato accostato al Milan il termine di italianizzazione. La formazione rossonera non conta in rosa tantissimi nazionali italiani, ed è per questo che dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero avviato questo processo per rispettare la tradizione. L'acquisto di Samuele Ricci ne è un esempio, così come l'interesse per calciatori importanti come Mateo Retegui, Giovanni Leoni e Lorenzo Lucca, fra gli altri.

Insomma, il Milan vuole tornare a puntare sugli italiani, perché oltre all'ex Torino, Max Allegri può già fare affidamento su Matteo Gabbia, che stagione dopo stagione sta diventando sempre più leader dello spogliatoio rossonero. Ed in merito a questo discorso Tuttosport ha titolato "Parte il Milan all'italiana".