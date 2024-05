Caos Inter, Zhang nei guai: "Comportamento Oaktree mette a rischio la nostra stabilità"

Dopo le moltissime e controverse voci sul delicato futuro dell’Inter ed in particolare con il tema finanziamento Oaktree-Zhang protagonista di questa particolare e interessante vicenda, è lo stesso presidente nerazzurro che ha voluto scrivere così ai propri tifosi:

Inizia così una lettera aperta del presidente dell’Inter, Steven Zhang

"Nel corso dei mesi che hanno condotto alla data di scadenza della struttura di finanziamento con Oaktree, abbiamo fatto ogni tentativo per trovare una soluzione amichevole con il nostro partner, compresa l’offerta di molteplici possibilità per Oaktree di ottenere un ritorno finanziario completo e immediato. Purtroppo, i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di Oaktree. Tutto ciò è stato molto frustrante e deludente, ma questo comportamento sta ora creando una situazione di rischio per il Club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità. A nome dell’Inter e in qualità di Presidente, voglio rassicurare le centinaia di milioni di tifosi in tutto il mondo che faremo tutto il possibile per proteggere i nostri colori, i nostri valori fondanti e la nostra stabilità. Ci impegniamo a lavorare per una risoluzione pacifica con Oaktree e a continuare la nostra storia di successi per la nostra amata Inter".