Osimhen non convocato dal Napoli. Il suo passaggio al Galatasaray legato al futuro di Morata

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - Non convocato Osimhen, mentre c'è Lang, ufficializzato oggi. Queste le prime novità che emergono dalla lista che il club azzurro ha diramato per i convocati nel ritiro di Dimaro, iniziato oggi. L'attaccante nigeriano non si era presentato alle visite pre-ritiro mandando un certificato medico, ma in realtà aspettando l'ok del suo trasferimento al Galatasaray che sembra ormai vicino. L'anno scorso Osimhen aveva fatto il ritiro con il Napoli restando però ai margini, visto che era comunque previsto il suo addio al club azzurro, arrivato dopo la fine del mercato che era ancora aperto in Turchia, portandolo appunto in prestito al Galatasaray, che non lascerà partire Morata senza prima aver preso il nigeriano.

Nella lista diramata oggi ci sono tutte le stelle del gruppo azzurro dello scorso anno e ci sono anche i primi neo-acquisti: De Bruyne, Lang e Mazzocchi. Ma presto si aggiungeranno i due che stanno chiudendo le trattative, l'attaccante Lucca e il difensore Beukema, in attesa della firma del contratto dopo il passaggio al Napoli. Questa la lista dei giocatori attualmente in campo a Dimaro per il primo allenamento in corso oggi con il tecnico Conte: Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin. (ANSA).