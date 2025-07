Coppa Italia, il Bari comincia il ritiro a Roccaraso: il report dell'allenamento

Il Bari, che sarà il primo avversario ufficiale della stagione del Milan il prossimo 17 agosto a San Siro alle ore 21.15 nella sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, ha cominciato il suo ritiro a Roccaraso. Di seguito il report ufficiale del sito biancorosso sull'allenamento di oggi e sul programma di domani: "E' iniziato ufficialmente questo pomeriggio il ritiro del nuovo Bari targato mister Caserta che lavorerà fino al 29 luglio a Roccaraso in vista della nuova stagione sportiva.

Cielo velato e temperatura intorno ai 27°C all'ombra del Piano dell'Aremogna con i biancorossi, sbarcati all'Hotel Excelsior per pranzo, che nel pomeriggio hanno sostenuto la prima seduta sul terreno del Comunale nel pomeriggio sotto lo sguardo attento del DS Giuseppe Magalini e del suo vice Valerio Di Cesare: dopo un'attivazione muscolare, spazio a lavoro tecnico, quindi prime esercitazioni tattica su porzioni di campo e obiettivi variabili. A chiudere la seduta prima sfida a ranghi misti dell'anno aperta da un gran gol di Beppe Sibilli. Primo allenamento in biancorosso per Matthias Verreth che ha svolto lavoro dedicato.

Per domani è in programma una doppia seduta di allenamento: mattino ore 10:00, pomeriggio ore 17:15".