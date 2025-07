Dopo 4 acquisti arriva anche la prima cessione del Bari: sfiderà il Milan in Coppa

Dopo i primi quattro acquisti in quattro reparti differenti - il portiere Cerofolini, il terzino Dickmann, il centrocampista Pagano e l'attaccante Moncini -, il Bari ha formalizzato anche la sua prima cessione. A essere ceduto è Mattia Maita che viene trasferito a titolo definitivo al Benevento in Serie C. Non saranno gli unici nuovi innesti o cessioni per i pugliesi che, il 17 agosto alle ore 21.15, giocheranno i trentaduesimi di Coppa Iralia contro il Milan a San Siro: i primi avversari ufficiali della stagione.

Intanto questo il comunicato ufficiale della cessione di Maita: "SC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con il Benevento Calcio per la cessione a titolo definitivo ai campani dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista classe '94 Mattia Maita, ben 192 presenze in biancorosso condite da 6 reti e 15 assist, una promozione in B e una finale playoff per la A. Grazie di tutto 'Matti', è stato un bel viaggio, in bocca al lupo per tutto".