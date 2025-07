Buona cessione della Lazio: per 15 milioni Tchaouna va al Burnley

Loum Tchaouna non è più un giocatore della Lazio. A rendere ufficiale il trasferimento del calciatore al Burnley, per 15 milioni di euro circa più il 10% su una futura rivendita, è la stessa società biancoceleste che, in un comunicato, ha reso noto di aver ceduto l'ex Salernitana a titolo definitivo alla squadra inglese ringraziandolo per "la professionalità dimostrata" e augurandogli "le migliori fortune, umane e sportive, per questa nuova avventura in Premier League". (ANSA).