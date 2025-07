Prima di affrontare il Milan, il Bari giocherà quattro amichevoli. Tre sono già state annunciate

Il Bari sarà la prima avversaria del Milan in questa nuova stagione: appuntamento il 17 agosto a San Siro, alle ore 21.15, per i trentaduesimi di Coppa Italia. La squdra pugliese, che sarà in ritiro precampionato a Roccaraso, ha annunciato sul suo sito ufficiale tre delle quattro amichevoli previste in Abruzzo. Il comunicato:

"Ultimi giorni di vacanza estiva per i biancorossi in vista del raduno in città previsto per lunedì 14 luglio per sostenere visite mediche e test atletici; mercoledì 16, in mattinata il gruppo squadra partirà per Roccaraso dove rimarrà fino al 29 luglio svolgendo le sedute di allenamento presso il centro sportivo Comunale (il programma tipo di allenamento prevede doppie sedute giornaliere con prima seduta fissata per il pomeriggio di mercoledì 16 luglio).

Nel programma tecnico di preparazione in Abruzzo sono previste 4 sfide amichevoli per i biancorossi che affronteranno l'ASD Calcio Castel di Sangro domenica 20, il Bacigalupo Vasto Marina mercoledì 23 e l'FC Campobasso sabato 26 luglio; fase di definizione quella del 29 luglio che chiuderà di fatto il ritiro pre campionato biancorosso.

Ecco il programma amichevoli dei biancorossi:

Bari-A.S.D. Calcio Castel di Sangro (3° Categoria)

Domenica 20 luglio, ore 17:30; campo Comunale, Roccaraso

Bari-Bacigalupo Vasto Marina (Eccellenza)

Mercoledì 23 luglio ore 17:30; campo Comunale, Roccaraso

Bari-FC Campobasso (Serie C)

Sabato 26 ore 17:30, campo Comunale, Roccaraso

4a amichevole in fase di definizione

Martedì 29 luglio"