Atalanta, i dettagli dell'offerta al Genoa per Ahanor: ballano i bonus, c'è ottimismo

L'Atalanta ha fatto l'offerta più alta al Genoa per Honest Ahanor, esterno di fascia sinistra diciassettenne che in questa stagione ha raccolto sei presenze con la maglia del Grifone, 2008 più precoce nell'esordire in Serie A.

I dettagli

La proposta dell'Atalanta, gradita dal Genoa, è di 15 milioni di euro. C'è ottimismo per trovare un accordo, anche se in questo momento ballano i bonus. Il Genoa vorrebbe arrivare intorno ai 20 milioni onnicomprensivi, probabilmente nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti fra le parti per cercare di chiudere l'affare e anticipare la concorrenza. In particolare il Milan, che lo aveva messo nel mirino, mentre il Monaco non è mai andato oltre un interessamento superficiale. Quindi nei prossimi giorni non è detto che non arrivi la fumata bianca per poi svolgere visite mediche e firmare il contratto.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, aveva parlato proprio della situazione di Ahanor. "È un giocatore diverso dagli altri, per l'età che ha e la personalità. Ci sono delle squadre interessate, ma i calciatori del Genoa hanno grande valore e valgono molto, soprattutto quelli giovani". L'Atalanta considera Ahanor come un possibile crack, sperando di concludere il suo percorso di crescita e puntellare una fascia sinistra orfana di Ruggeri, finito all'Atletico Madrid.