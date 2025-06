Bari, tre colpi in arrivo per la prima avversaria ufficiale del Milan nella prossima stagione

Doppio colpo in arrivo per il Bari, avversario della prima gara ufficiale del Milan della prossima stagione in Coppa Italia, il 17 agosto. I pugliesi ripartono dalle retrovie. Dopo l’addio a Radunovic, il club è pronto ad accogliere Michele Cerofolini, portiere classe ’99 in uscita dal Frosinone. Cresciuto nella Fiorentina, ha già collezionato presenze in A e B, e firmerà un contratto triennale con i biancorossi. L’accordo è ormai definito.

In difesa, il Bari ha chiuso col Genoa per Gabriele Calvani, 21enne che ha fatto bene in prestito al Brescia con 20 presenze e un gol. Il trasferimento sarà formalizzato solo dopo il 3 luglio, quando il Consiglio Federale ratificherà lo svincolo dei calciatori del club lombardo retrocesso per penalizzazione.

Stessa situazione per Matthias Verreth, centrocampista belga classe ’97, che arriverà a parametro zero e firmerà un biennale. Il diesse Magalini accelera dunque su più tavoli, pronto a consegnare al tecnico una rosa rinnovata ma con esperienza, scrive Il Corriere dello Sport.