Inter, Sommer: "Tutti erano scioccati dopo la gara con il PSG"

Ai microfoni di DAZN, il portiere dell'Inter Yann Sommer ha parlato in vista della sfida contro gli Urawa Red Diamonds, gara valida per la seconda giornata del Mondiale per Club in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Queste le parole del numero uno svizzero, ripartendo dal ko nella finale di Champions League contro il PSG: "I giorni dopo una partita così sono sempre difficili, è chiaro. Tutti i giocatori erano scioccati dopo quella gara, però è il calcio. È successo. Ne abbiamo parlato, abbiamo cercato le ragioni e i motivi per i quali le cose sono andate così, ma adesso è importante andare avanti con la testa, i pensieri e le idee".

Ci sono differenze tra Inzaghi e Chivu?

"Sì, tante perché Chivu ha un altro carattere, è un altro allenatore, cambia tutto. Non nel senso della tattica, ma anche nella comunicazione ad esempio, perché è una persona, un allenatore diverso. Ed è anche un bene".