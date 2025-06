Il Pisa e il restyling per la Serie A: non solo rosa e tecnico, a cambiare sarà anche il logo

Per il Pisa si prospetta un restyling in vista della Serie A e non soltanto per quanto riguarda la nuova guida tecnica che prenderà il posto di Filippo Inzaghi o la rosa che necessita alcuni rinforzi per il salto di categoria. Il club toscano, infatti, punta ad un rebranding a 360 gradi che, come riporta il sito SestaPorta.news, dovrebbe partire dal logo.

Il nuovo logo, si legge, subirà una svolta minimalista, sulla scia del filone che si è visto negli ultimi anni in Serie A, come Milan, Juventus, Napoli o Inter, ma anche la Fiorentina, che hanno aggiornato i propri stemmi dandogli connotati più moderni, pur mantenendo il concept originale per lo più. Non farà eccezione il Pisa.

Otto anni fa, in concomitanza con il ritorno dello storico marchio “Sporting Club”, abbandonò il vecchio stemma che l’aveva accompagnato dal 2009, in favore di quello attuale che ha caratterizzato tutta la presidenza Corrado. Oggi sembra arrivato il momento di un aggiornamento, e quale migliore occasione della promozione in Serie A per farlo? Non bisognerà ancora attendere molto, l’annuncio pare molto vicino.