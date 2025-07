L'ex Bari Sforzini avverte il Milan: si sta costruendo una squadra con entusiasmo

Ex attaccante del Bari, ora direttore sportivo, Ferdinando Sforzini è stato intervistato da TuttoB parlando della squadra che per prima affronterà il Milan in questa stagione, il 17 agosto in Coppa Italia a San Siro, e del suo nuovo allenatore: "Bari è una piazza molto esigente, che giustamente pretende una squadra in grado di disputare un campionato importante, quantomeno migliore di quello della passata stagione che ha creato un po’ di malcontento. Ma credo che il direttore sportivo si stia muovendo bene e, complice l’arrivo di Caserta, la squadra possa centrare i playoff".

Conclude quindi così il suo discorso Ferdinando Sforzini: "Fermo restando che la B è talmente difficile, equilibrata ed imprevedibile, che può succedere di tutto. Per vincere, infatti, si devono allineare tutti i pianeti, ma spesso si levano mugugni che impediscono di creare quella ‘magia’ di cui parla Silvio Baldini”