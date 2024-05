live mn Verso Torino-Milan: prima da titolare per Terracciano, in avanti Pulisic-Jovic-Okafor

Questa la probabile formazione del Milan: (4-3-3) Sportiello; Kalulu, Thaw, Tomori, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor.

13.00 - La vittoria più larga è il 7-0 della stagione 2020-21, mentre la sconfitta più pesante patita dal Milan a Torino risale al 1943, quando il Milan si chiamava Milano. Finì 5-0 contro il Grande Torino, con doppietta di Valentino Mazzola, Ossola, Ferraris e autorete di Pozzi.

12.30 - Contro il Torino sarà la sfida n.211, la n.104 in trasferta. Solo 20 le vittorie rossonere, a fronte delle 38 vittorie granata. Il pareggio è il risultato più frequente, 45 volte. L'ultima sfida in casa del Torino finì male per il Milan: 1-2 con gol di Djidji e Miranchuk per i granata, di Messias il gol rossonero, era il 30 ottobre 2022. Sempre nel 2022, ma ad aprile, finì 0-0. L'ultimo precedente vittorioso è il 7-0 con cui i rossoneri hanno schiantato il Toro nella scorsa stagione, con la tripletta di Rebic, la doppietta di Theo Hernandez, e i gol di Kessié su rigore e Diaz, nella fantastica settimana torinese (pochi giorni prima il Milan si era imposto per 3-0 in casa della Juventus).

12.01 - Questa sera contro il Torino, nella dfesa del Milan ci sarà spazio anche per Filippo Terracciano, unico acquisto invernale del Diavolo, arrivato a titolo definitivo dal Verona. Per il giovane terzino, che giocherà a sinistra al posto di Theo Hernandez (influenzato), sarà la prima partita da titolare con la maglia del Milan. Dal suo sbarco a Milanello, Terracciano ha giocato appena 59' e quindi stasera avrà una chance importante per mettersi in mostra.

11.44 - Stasera contro il Torino, Stefano Pioli, che ieri in conferenza stampa ha annunciato che darà spazio a tutti in queste ultime partite della stagione, farà partire dalla panchina sia Rafael Leao che Olivier Giroud: in attacco, insieme all'inamovibile Christian Pulisic, ci saranno infatti Noah Okafor a sinistra e Luka Jovic come prima punta.

11.30 - Mister Pioli, come ha ammesso lui stesso in conferenza, in queste ultime due uscite, Torino e Salernitana, ruoterà molto per cercare di far giocare tutti, sia chi ha avuto sempre un posto da titolare e sia chi non è riuscito ad avere un minutaggio elevato. Ed ecco perché in attacco non ci saranno Giroud, si prenderà il saluto di San Siro nell'ultima giornata, e Leao: il tridente d'attacco sarà composto da Pulisic, visto che Chukwueze è infortunato, Jovic ed Okafor. In difesa ancora spazio a Pierre Kalulu, mentre Theo Hernandez è in dubbio a causa di un attacco influenzale: dovrebbe essere Terracciano al suo posto. Al centro tornano Thiaw e Tomori. A centrocampo dovrebbero esserci gli stessi scesi in campo contro il Cagliari: Musah, Reijnders e Bennacer. In porta Sportiello.

Questa sera il Milan sarà impegnato in casa del Torino nella penultima partita del campionato di Serie A 2023-2024. Grazie al live testuale, la redazione di Milannews.it vi terrà aggiornati su tutte le ultime notizie che arriveranno dal ritiro della squadra rossonera. Restate con noi!!!