Tuttosport - Panchina Milan: in netto rialzo le quotazioni di Van Bommel. Il suo legame con Ibra...

Continua il casting in casa rossonera per trovare il sostituto di Stefano Pioli che si appresta a guidare il Milan per le ultime due volte contro Torino (stasera) e Salernitana (settimana prossima). La scelta definitiva si avvicina e così si riducono anche le opzioni de Diavolo che al momento sembra avere due carte in mano: una con l'opzione Paulo Fonseca e una con l'opzione Mark van Bommel.

TANTE OFFERTE PER FONSECA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il portoghese è da tempo nella lista dei dirigenti del Diavolo e, oltre a quella del Milan, ha in mano altre due offerte in Francia (una del Lille per il rinnovo del suo attuale contratto che scadrà il prossimo 30 giugno e un del Marsiglia) e due in Europa. Domani sera Fonseca si giocherà contro il Nizza la qualificazione alla prossima Champions League ed è probabile che dopo la partita dirà qualcosa in più sul suo futuro.

VAN BOMMEL E IBRA - Attenzione però all'opzione Van Bommel, le cui quotazioni per la panchina del Milan sono in netto rialzo nelle ultime ore. L'olandese, che da calciatore ha vestito la maglia rossonera per una stagione e mezza (è stato uno dei protagonisti dello scudetto 2010-2011 con Allegri in panchina), è molto legato a Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra nel Diavolo. Lo svedese è un suo grande sponsor e chissà che alla fine la panchina milanista non venga affidata proprio a lui.