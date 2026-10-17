Milan, nè oggi nè settimana prossima ci sarà la conferenza con Amorim: i motivi

Ruben Amorim salterà sia la conferenza stampa di oggi che quella di settimana prossima alla vigilia di Udinese-Milan: i motivi

Solitamente nel giorno di vigilia della partita di campionato, il momento più atteso è quello della conferenza stampa con Ruben Amorim. Tanto più quest'anno che l'allenatore portoghese è uno che parla tanto e cerca di andare a fondo delle tematiche che gli vengono sottoposte. Oggi però, giorno prima della sfida tra Milan e Atalanta, che si giocherà domani alle ore 18 a San Siro e valida per la settima giornata di Serie A, il tecnico portoghese non parlerà. E non è finita qui, Ruben Amorim non siederà in conferenza stampa nemmeno sabato prossimo alla vigilia di Udinese-Milan.

Due "assenze" calcolate e previste già da qualche giorno e motivabili con il calendario molto stretto del Milan. Il tecnico Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa appena giovedì sera da Salisburgo e lo stesso farà a Bournemouth il 22 ottobre quando si giocherà la terza giornata di Europa League in Inghilterra contro le Cherries. Dunque il mister ha preferito evitare di parlare oggi e sabato prossimo, confidando nel fatto che tanto sia dopo la gara contro l'Atalanta che nel post dell'Udinese avrà comunque modo di intervenire in conferenza stampa per offrire il suo punto di vista.