Milan, Pioli verso l’esordio: dubbio in attacco contro il Lecce

Nella serata di domani Stefano Pioli farà il suo esordio sulla panchina del Milan, e nel giorno del suo compleanno vorrebbe regalarsi un successo davanti ai 50 mila spettatori di San Siro. Il pubblico non mancherà nonostante il periodo difficile, e il nuovo tecnico rossonero cercherà di ottenere subito delle risposte positive dai propri giocatori. Gran parte della squadra ha lavorato poche ore con l’ex allenatore di Inter e Fiorentina a causa degli impegni con le nazionali ma da un paio di giorni le prove tattiche stanno vertendo sempre più verso il 4-3-3, modulo che in teoria potrebbe esaltare meglio le caratteristiche dei rossoneri. E se in difesa e a centrocampo i dubbi sono pochi, anche a causa della squalifica di Calabria (Conti prenderà il suo posto), in attacco sono concentrati i ballottaggi più impegnativi.

Molto dipenda da Rebic e dal suo utilizzo. Se dovesse giocare lui esterno sinistro nel tridente, allora uno tra Piatek e Leao dovrebbe finire in panchina, con il polacco che ha qualche chance in più rispetto al portoghese. Se invece Leao dovesse vincere il ballottaggio e giocare esterno sinistro, allora il trio offensivo potrebbe essere composto da Suso, Piatek e proprio l’ex Lille, mentre Rebic partirebbe dalla panchina. Sembra essere questo il dubbio più importante per mister Pioli che sta cercando la formazione migliore per partire con il piede giusto e ritrovare quella carica che serve per recuperare terreno nei confronti delle altre squadre davanti in classifica.