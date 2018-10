Milan, pochi tiri subiti in porta ma tanti gol presi: Donnarumma ultimo per numero di parate in campionato

In attesa di recuperare la partita con il Genoa, un dato interessante che riguarda il Milan è quello che riguarda il numero di parate effettuate da ogni squadra, che vede i rossoneri all'ultimo posto in questa speciale classifica con solo 16 interventi effettuati da Donnarumma. Per intenderci, al penultimo posto c'è la Juventus con 21, mentre l'Inter è undicesima con 30 parate. Da questa statistica si possono trarre due conclusioni: è vero che la squadra di Gattuso subisce in media pochi tiri nello specchio della porta, ma i gol incassati (13) sono troppi in relazione alle occasioni concesse agli avversari. Inter e Juventus, pur avendo disputato una partita in più, infatti, hanno incassato rispettivamente solo 6 e 7 gol.