Milan, il prossimo impegno è già dietro l'angolo: si gioca giovedì
Il Milan quest'oggi si ritroverà subito al centro sportivo di Milanello, all'indomani del pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo. Come si sapeva, non c'è tempo da perdere per i rossoneri che da qui a inizio novembre avranno il calendario ingolfato di impegni. Il primo sarà giovedì 15 ottobre alle 18.45 quando i rossoneri saranno ospiti del Red Bull Salisburgo per il secondo turno della League Phase di Europa League: appuntamento già cruciale dopo la sconfitta nella prima gara contro il Benfica.
MILAN, IL CALENDARIO DA QUI ALLA PROSSIMA SOSTA
Dopo Reggio Emilia, rimangono cinque partite di Serie A e tre di Europa League da giocare per i rossoneri da oggi fino a inizio novembre quando torneranno le Nazionali: il calendario del Milan fino alla prossima sosta.
Europa League 2ª giornata, Salisburgo-Milan, giovedì 15 ottobre alle 18.45 (Sky/NOW) - Red Bull Arena, Salisburgo
Serie A 7ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro
Europa League 3ª giornata, Bournemouth-Milan, giovedì 22 ottobre alle 21.00 (Sky/NOW) - Vitality Stadium, Bournemouth
Serie A 8ª giornata, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre alle 20.45 (DAZN) - Bluenergy Stadium, Udine
Serie A 9ª giornata, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre alle 18.30 (DAZN) - San Siro
Serie A 10ª giornata, Milan-Inter, sabato 31 ottobre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro
Europa League 4ª giornata, Milan-Ferencvaros, giovedì 5 novembre alle 18.45 (Sky/NOW) - San Siro
Serie A 11ª giornata, Genoa-Milan, domenica 8 novembre alle 15.00 (DAZN) - Luigi Ferraris, Genova
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