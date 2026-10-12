Milan, il prossimo impegno è già dietro l'angolo: si gioca giovedì

Il Milan all'indomani della gara di Sassuolo deve pensare già alla prossima sfida, in Europa League in casa del Red Bull Salisburgo

Il Milan quest'oggi si ritroverà subito al centro sportivo di Milanello, all'indomani del pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo. Come si sapeva, non c'è tempo da perdere per i rossoneri che da qui a inizio novembre avranno il calendario ingolfato di impegni. Il primo sarà giovedì 15 ottobre alle 18.45 quando i rossoneri saranno ospiti del Red Bull Salisburgo per il secondo turno della League Phase di Europa League: appuntamento già cruciale dopo la sconfitta nella prima gara contro il Benfica.

MILAN, IL CALENDARIO DA QUI ALLA PROSSIMA SOSTA

Dopo Reggio Emilia, rimangono cinque partite di Serie A e tre di Europa League da giocare per i rossoneri da oggi fino a inizio novembre quando torneranno le Nazionali: il calendario del Milan fino alla prossima sosta.

Europa League 2ª giornata, Salisburgo-Milan, giovedì 15 ottobre alle 18.45 (Sky/NOW) - Red Bull Arena, Salisburgo

Serie A 7ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 18 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro

Europa League 3ª giornata, Bournemouth-Milan, giovedì 22 ottobre alle 21.00 (Sky/NOW) - Vitality Stadium, Bournemouth

Serie A 8ª giornata, Udinese-Milan, domenica 25 ottobre alle 20.45 (DAZN) - Bluenergy Stadium, Udine

Serie A 9ª giornata, Milan-Bologna, mercoledì 28 ottobre alle 18.30 (DAZN) - San Siro

Serie A 10ª giornata, Milan-Inter, sabato 31 ottobre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro

Europa League 4ª giornata, Milan-Ferencvaros, giovedì 5 novembre alle 18.45 (Sky/NOW) - San Siro

Serie A 11ª giornata, Genoa-Milan, domenica 8 novembre alle 15.00 (DAZN) - Luigi Ferraris, Genova