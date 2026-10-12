Il Milan non vince in casa del Sassuolo dal giorno del 19° Scudetto

Il Milan ha pareggiato 1-1 sul campo del Sassuolo, allungando il digiuno di vittorie al Mapei Stadium a quattro gare di fila

Il 22 maggio 2022 è una data iscritta nella storia del Milan, capace di vincere il 19° Scudetto della sua esistenza. Per i rossoneri allora allenati da Stefano Pioli, fu decisiva la vittoria netta 0-3 sul campo del Sassuolo, firmata dalla doppietta di Olivier Giroud e dal gol di Franck Kessie (l'ultimo siglato con la maglia rossonera). Quella giornata indimenticabile e meravigliosa, ha rappresentato anche l'ultima vittoria del Milan al Mapei Stadium: una strisca che con il pareggio di domenica 1-1 è arrivata a quattro gare.

Sono quattro le gare consecutive in cui il Milan non riesce a vincere a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La prima risale a qualche mese dopo lo Scudetto, uno 0-0 in avvio di stagione con il tricolore sulla maglia; l'anno dopo è la volta di un pirotecnico pareggio per 3-3; nella passata stagione, verso la fine dell'anno, Allegri perde contro i neroverdi 2-0. Successivamente arriva la partita di domenica terminata sull'1-1.