News MN - Bartesaghi: "Importante giocare con la testa libera. Estupinan? Positivo che ci sia competizione"

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Davide Bartesaghi parla a MilanNews al termine di Salisburgo-Milan di Europa League. Tutte le sue dichiarazioni in mix zone

Il ritorno da titolare, un assist per Cisse e una gara più che positiva: bella serata per Davide Bartesaghi, che al termine di Salisburgo-Milan 0-4 ha parlato in mix zone ai microfoni dei giornalisti presenti. Queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it:

Una grande serata, anche un tuo assist. Un bel Milan stasera:

“Abbiamo fatto un’ottima partita. Sicuramente c’è tanto da migliorare come sempre. Riguarderemo la partita per migliorare le cose che abbiamo fatto meno bene”.

Eravate più liberi di testa? È un segnale che c’è uno spirito diverso? È stata una partita che può segnare un cambio di passo per la stagione?

“Sì certo, la spensieratezza per me è importante, giocare con la testa libera e divertirsi, le giocate poi arrivano. Stasera abbiamo fatto una grande partita e il risultato è arrivato”.

Cisse è un fenomeno?

“Sì, ma non c’è bisogno che lo dico io. Anche in Nazionale ha segnato”.

Quanta voglia avevi di dimostrare che puoi giocare titolare in questa squadra?

“Tanta. La voglia c’è sempre stata, anche nei momenti difficili. Anzi, lì ce n’è sempre di più, perché nei momenti difficili bisogna tirare fuori sempre qualcosa in più e sono contento della serata che ho passato stasera”.

Su Camarda:

“Camarda sappiamo tutti che è un grande giocatore, gli siamo tutti vicini ed il gol arriverà”.

Tanti aspettavano Bartesaghi titolare… Ora non esci più?

“Io faccio del mio meglio per restare, ma se c’è competitività è meglio. Più si gioca e più c’è competitività e meglio è per entrambi (lui ed Estupinan, ndr). Bisogna dare il massimo per guadagnarsi il posto”.