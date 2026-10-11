News
MN - Infortunio Gabbia, domani gli esami strumentali al flessore sinistro
MilanNews.it
Le ultime sull'infortunio rimediato da Matteo Gabbia nei primi minuti di Sassuolo-Milan
Al minuto 16 di Sassuolo-Milan c'è stato l'infortunio di Matteo Gabbia, che tra l'altro oggi partiva da titolare per la prima volta in stagione. Il numero 46 ha sentito tirare la coscia sinistra dopo un tentativo di intervento in scivolata su Laurienté lanciato a campo aperto. Il difensore rossonero si è accorto subito del problema ed è rimasto a terra un paio di minuti prima che il pallone finisse fuoi; ha poi lasciato il campo in barella perché non riusciva a camminare.
Apprende la redazione di MilanNews.it che il muscolo interessato è il flessore sinistro, attualmente sotto osservazione. Domani sono previsti gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, ma la sensazione è che il problema possa essere serio.
di Pietro Mazzara.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Sassuolo-Milan: ancora difesa a 4, Moreira esterno. C'è Musah in mezzo al campo
4 Amorim: "Ad inizio stagione vedevo Athekame più come un Moreira. Sta facendo molto bene con Fonseca, poi vedremo in futuro"
Primo Piano
Primo PianoSassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: riecco Gabbia. Moreira dall'inizio, Modric va in panchina
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Inizia il "girone infernale": Turnover ampio e leggero per attraversarlo
Luca SerafiniAmorim, 10 in comunicazione. La centrifuga del calendario. L’equivoco dei giovani. FIGC, una farsa
Franco OrdineMilan: c’è un allarme rosso. Sassuolo, mercato, calendario. E la grande manovra in FIGC
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com