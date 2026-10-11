News MN - Infortunio Gabbia, domani gli esami strumentali al flessore sinistro

Le ultime sull'infortunio rimediato da Matteo Gabbia nei primi minuti di Sassuolo-Milan

Al minuto 16 di Sassuolo-Milan c'è stato l'infortunio di Matteo Gabbia, che tra l'altro oggi partiva da titolare per la prima volta in stagione. Il numero 46 ha sentito tirare la coscia sinistra dopo un tentativo di intervento in scivolata su Laurienté lanciato a campo aperto. Il difensore rossonero si è accorto subito del problema ed è rimasto a terra un paio di minuti prima che il pallone finisse fuoi; ha poi lasciato il campo in barella perché non riusciva a camminare.

Apprende la redazione di MilanNews.it che il muscolo interessato è il flessore sinistro, attualmente sotto osservazione. Domani sono previsti gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, ma la sensazione è che il problema possa essere serio.

di Pietro Mazzara.