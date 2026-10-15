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MN - Milan, il piano di rientro e di allenamento post Salisburgo

MN - Milan, il piano di rientro e di allenamento post Salisburgo
Oggi alle 22:19News
di Redazione MilanNews

Archiviato il Salisburgo, brava la squadra di Amorim a farlo sembrare un impegno facile, si è già messa in moto la macchina organizzativa che porterà poi a Milan-Atalanta di domenica pomeriggio a San Siro, alle ore 18:00. I rossoneri non torneranno questa sera in Italia, bensì nella giornata di domani. Questo vuol dire, apprende la redazione di MilanNews.it, che la squadra tornerà ad allenarsi direttamente sabato, proprio alla vigilia della sfida con la Dea. Per questa giornata di campionato non ci sarà la conferenza stampa di mister Amorim, che salta l'appuntamento con la stampa a Milanello del weekend.

di Antonio Vitiello.