MN - Passerini: "Il piano del Milan è vincere, non partecipare. Ma servirà rinforzarsi e non poco"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata a MilanNews.it, il collega Carlos Passerini del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del Milan:

In base ai parametri di RedBird, qual è il profilo ideale per la panchina del Milan?

"Questa settimana è decisiva secondo me per avviare il discorso. Il profilo è molto chiaro: il Milan non ha un nome, ma un identikit ed è già qualcosa. Deve avere idee chiare, dev'essere un allenatore dal profilo internazionale, innovativo, anche giovane e compatibile con il progetto aziendale del Milan. Certo è che questa scelta non si può sbagliare".

I tifosi vogliono Conte

"Si è parlato spesso di lui. Il nome colpisce, sa di garanzia ma non è l'allenatore giusto per questa idea di Milan"

In sede di mercato cosa ti aspetti?

"Come ha detto Furlani l'obiettivo era ed è vincere e provare a vincere. Io credo che l'idea sia quella. Il piano del Milan non è partecipare, ma vincere. Ma per essere competitivi considerando che l'Inter è nettamente più forte di tutti servirà rinforzarsi e non poco. Non dico rifare la campagna acquisti dell'anno scorso, ma sicuramente servirà molto: il centravanti, un centrocampista vero che faccia le due fasi e un difensore. E servirà un allenatore".