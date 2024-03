MN - Pauluzzi: "Andarsene da 9 titolare è forse più bello che fare un quarto anno, giocare la metà delle gare"

Olivier Giroud con molta probabilità lascerà il Milan a fine stagione: lo aspetta l'America, più precisamente Los Angeles. Per i rossoneri sarà complicato sostituire un giocatore di tale spessore, che nonostante le 37 primavere segna con una frequenza degna dei tempi migliori. E facendosi trovare sempre decisivo nei momenti che contano. Ne abbiamo parlato col collega de L'Equipe, Valentin Pauluzzi:

Ritieni che il suo ciclo al Milan fosse ormai finito o poteva essere una risorsa importante anche il prossimo anno come chioccia dei più giovani?

"Poteva sicuramente fare un anno in più, non penso che il Milan avrebbe avuto problemi. Però è giusto così perché aveva avuto un rendimento sempre costante e, anzi, ogni anno ha fatto qualcosa in più in un Milan competitivo, nonostante certe critiche eccessive. Andarsene da 9 titolare è forse più bello che fare un quarto anno, giocare la metà delle gare correndo anche il rischio di incappare in una stagione storta del Milan. Sicuramente andando via a giugno sarà per forza di cose un bell'addio dopo una buona stagione del Milan: il contesto ideale per salutarsi bene".