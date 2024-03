MN - Pellegatti su futuro di Pioli: "Se non dovesse essere confermato non andrebbe in un'altra squadra italiana"

Il noto giornalista Carlo Pellegatti, da sempre vicino alle faccende di casa Milan, negli scorsi giorni è stato ospite della redazione di MilanNews.it sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI). Il collega ha parlato di diversi temi dell'attualità rossonera, prendendo spunto anche dalle domande dei nostri tantissimi ascoltatori: dal futuro di Pioli e della panchina del Milan fino a Rafa Leao passando per la ricerca del nuovo centravanti. Di seguito trovate le sue dichiarazioni integrali, anche in formato podcast.

Tenere Pioli ma non rinnovarlo (scade nel 2025, ndr) non sarebbe un errore? "Pioli va in scadenza, finisce la sua avventura. Poi se facciamo accoppiata campionato e Europa League magari lo tengono ancora. Però adesso non esageriamo, si fa un altro bell'anno. Altrimenti la notizia che ho io, Pioli in Italia non va: se non dovesse essere confermato, sta a casa e il Milan lo paga. E l'anno dopo cercherà un'altra avventura"