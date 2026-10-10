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MN - Presente a Milanello anche James Fontanella, Chief Corporate Affairs Officer
MilanNews.it
Oggi a Milanello presente con Cardinale James Fontanella, Chief Corporate Affairs Officer.
Oggi a Milanello giornata di preparazione in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di mister Ruben Amorim che potrete seguire con il nostro live testuale su MilanNews.it. Come rivelato questa mattina, a seguire l'allenamento dei rossoneri era presente anche il patron rossonero Gerry Cardinale.
Come apprende la redazione di MilanNews.it inoltre, insieme al propietario c'era anche James Fontanella-Khan, ex US Finance Editori del Financial Times, diventato Chief Corporate Affairs Officer del club rossonero.
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