Modric ed Estupinian presenti al Forum a vedere il match di Eurolega tra Olimpia e Real
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Modric ed Estupinian sono presenti al Forum d’Assago per assistere alla partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Real Madrid.
Oltre alla prima serata di Champions League, questa sera al Forum d'Assago si sta giocando il match di Eurolega tra l'Olimpia Milano e il Real Madrid. Un martedì che unisce calcio e basket sotto le stelle delle maggiori competizioni europee per entrambi gli sport. La notizia riportata da Sky Sport riguarda due rossoneri, Modric ed Estupinian, che saranno impegnati con la propria squadra giovedì alle ore 18:45 contro il Salisburgo nella 2° giornata di Europa League.
I due rossoneri infatti sono presenti al Forum per assistere alla partita. In calce al pezzo la foto che testimonia la loro presenza.
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