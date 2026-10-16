Modric torna in campo in Europa League: l'ultima volta fu nel 2011

Un eterno Luka Modric è tornato in campo, questa sera nella bella e netta vittoria in trasferta del Milan sul campo del Salisburgo. L'ingresso del croato, al 63' al posto di Adrien Rabiot, è visto quasi come un fatto storico per la storia cronologica del centrocampista rossonero. L'ultima volta che Modric giocò una partita in Europa League, era il lontano 2011.

MODRIC-EUROPA LEAGUE: L'ULTIMA VOLTA CON LA MAGLIA DEL TOTTENHAM

Era il 30 novembre del 2011, quando Modric faceva registrare l'ultima delle sue 14 presenze nel torneo.

Giocava nel Tottenham e sfidava nel vecchio "White Hart Lane" i greci del PAOK Salonicco che per la cronaca andaron a vincere per 1-2. Le prime dodici, invece, le aveva raccolte quando ancora il torneo si chiamava Coppa UEFA e lui giocava con la Dinamo Zagabria.