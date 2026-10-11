Moreira: "Ramos? La gente parla ma non vede che lavoro fa per la squadra"

Diego Moreira difende Gonçalo Ramos nel pre partita di Sassuolo-Milan su DAZN. Tutte le parole dell'esterno belga che oggi parte titolare

Diego Moreira ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Le sue parole:

Giocare a sinistra ti fa sentire un po’ più a tuo agio?

“Sì, i miei gol finora sono arrivati tutti da sinistra, ma penso solo che fossi nel posto giusto per segnare. Ma se dovrò segnare da destro lo farò anche da lì”.

Su Gonçalo Ramos:

“Sono veramente contento per lui perché ha segnato un sacco di gol con la nazionale. Le persone parlano molto, ma non vedono tutto il lavoro che fa per la squadra. Pressa un sacco, tiene su la palla quando c’è bisogno. Il gol arriverà, deve solo continuare a giocare con naturalezza. Noi proveremo a dargli più palloni possibili ma il lavoro che fa per noi è incredibile e siamo già contenti così”.