Moreira: "Ramos? La gente parla ma non vede che lavoro fa per la squadra"
MilanNews.it
Diego Moreira difende Gonçalo Ramos nel pre partita di Sassuolo-Milan su DAZN. Tutte le parole dell'esterno belga che oggi parte titolare
Diego Moreira ha parlato a DAZN nel pre partita di Sassuolo-Milan. Le sue parole:
Giocare a sinistra ti fa sentire un po’ più a tuo agio?
“Sì, i miei gol finora sono arrivati tutti da sinistra, ma penso solo che fossi nel posto giusto per segnare. Ma se dovrò segnare da destro lo farò anche da lì”.
Su Gonçalo Ramos:
“Sono veramente contento per lui perché ha segnato un sacco di gol con la nazionale. Le persone parlano molto, ma non vedono tutto il lavoro che fa per la squadra. Pressa un sacco, tiene su la palla quando c’è bisogno. Il gol arriverà, deve solo continuare a giocare con naturalezza. Noi proveremo a dargli più palloni possibili ma il lavoro che fa per noi è incredibile e siamo già contenti così”.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
Pubblicità
News
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Sassuolo-Milan: ancora difesa a 4, Moreira esterno. C'è Musah in mezzo al campo
3 Amorim: "Ad inizio stagione vedevo Athekame più come un Moreira. Sta facendo molto bene con Fonseca, poi vedremo in futuro"
4 Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: riecco Gabbia. Moreira dall'inizio, Modric va in panchina
Primo Piano
Primo PianoSassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: riecco Gabbia. Moreira dall'inizio, Modric va in panchina
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Inizia il "girone infernale": Turnover ampio e leggero per attraversarlo
Luca SerafiniAmorim, 10 in comunicazione. La centrifuga del calendario. L’equivoco dei giovani. FIGC, una farsa
Franco OrdineMilan: c’è un allarme rosso. Sassuolo, mercato, calendario. E la grande manovra in FIGC
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com