Moreira a destra: Nizegorodcew predica calma sul tirare conclusioni affrettate

Alessandro Nizegorodcew, giornalista di tennis e tifoso milanista, si è così espresso a MilanVibes sui trequartisti del Milan.

Alessandro Nizegorodcew, giornalista di tennis e tifoso milanista, si è così espresso a MilanVibes sui trequartisti del Milan: "Sono incuriosito, soprattutto perché in Milan-Lecce i due trequartisti andavano entrambi a occupare la stessa zona di campo. Speriamo di poterlo vedere anche nel futuro prossimo del Milan, perché, fatta eccezione per la partita contro il Torino, che era stata un’ottima prima partita, si è visto un Milan piuttosto statico e poco pericoloso. Contro il Lecce, invece, il Milan ha gestito bene la partita e ha fatto quello che doveva fare contro una squadra che, sulla carta, era alla portata. Mi ha ricordato il Milan di Fonseca, che riusciva a dominare le squadre più piccole in casa: penso, ad esempio, alla partita contro l’Empoli. L’anno scorso, invece, questo non accadeva praticamente mai: il Milan di Allegri brillava in altre partite, ma con le squadre più piccole faceva più fatica.

Su Moreira, onestamente, va rivisto nella posizione a destra per capire qualcosa in più, perché contro la Juventus, aveva sempre Rabiot in supporto, finendo per essere sempre una situazione di due contro uno. Anche in Nazionale, con il Belgio, non ha incantato, ma aspetterei a giudicarlo negativamente sul lato destro. Ovviamente, il mancino che corre sul lato sinistro fa sempre un effetto migliore e mi sembra una posizione più adatta alle sue caratteristiche. Per me, il giocatore perfetto, nel Milan attuale, al posto di Estupiñán, giocando quindi a quattro dietro, sarebbe stato uno come Kaladze“.