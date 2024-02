Nuova Champions League: ecco come saranno distribuiti i premi fra i club

In attesa che il pallone rotoli in campo nella prossima stagione, la nuova Champions League allargata a 36 squadre con il format "svizzero" sta prendendo sempre più forma. A conferma di questo nelle ultime ore sarebbero emersi ulteriori dettagli rispetto alle prime anrticipazioni di Calcio & Finanza sulla distribuzione dei premi per i club.

PREMI CHAMPIONS: FRA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E BONUS PER I RISULTATI - Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i club che si qualificheranno alla nuova fase a gironi della Champions League riceveranno una quota di partecipazione di 18,6 milioni di euro ciascuno rispetto ai 15 e poco più del trienno 21/24. Ci saranno poi anche bonus legati ai risultati, con le squadre che potranno incassare dalle vittorie 2,1 milioni di euro mentre dai pareggi "solo" 700mila, oltre a quelli sia per le prime 8 del gruppo (2 milioni ciascuna) sia per le restanti 28 posizionate (1 milione ciascuna).

I club che si qualificheranno alle fasi ad eliminazione diretta di questa Champions riceveranno poi 11 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi, 12 per quella ai quarti, 15 per il passaggio in semifinale, 18,5 per quello invece in finale ai quali se ne aggiungeranno altri 6,5 in caso di vittoria.

Tra bonus di partenza e prestazioni, chi vince la Champions League può incassare un massimo di 96,2 milioni di euro.