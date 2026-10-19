Ordine: "Il lavoro di Amorim è appena cominciato, bisogna ripeterlo per gli smemorati"

Il giornalista Franco Ordine ha commentato il rendimento del Milan di Ruben Amorim che ieri ha battuto 3-2 l'Atalanta a San Siro

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato così del Milan di Ruben Amorim che ieri ha battuto 3-2 l'Atalanta a San Siro: "Il lavoro di Amorim è appena cominciato, bisogna ripeterlo per gli smemorati. Che a metà ottobre sia in grado di offrire quel calcio ammirato per 66 minuti, deve rappresentare un titolo di merito. Anche perché non è un prezioso regalo della fragilità del rivale nell’occasione. Già: il sistema di gioco che non è quello classico, e nemmeno quello sbandierato dai tabellini ma una sorta di 4-4-2 “mascherato”, comincia ad avere un profilo molto netto. E il merito non può che essere per esempio di Moreira che invece di dedicarsi esclusivamente alla fase offensiva, si applica a tornare, si applica a seguire Bellanova, a presidiare per evitare di farsi infilare alle spalle. Così come merita una citazione la posizione di Rabiot presentato come trequartista e invece centrocampista a tutto campo e a tutto gas, con quella forza nei piedi, sia destro che sinistro, che gli consentono di diventare attore principale del tabellino negli ultimi tre turni del campionato.

Altra variazione al tema: vi ricordate delle critiche a Gonçalo Ramos per i tanti chilometri percorsi che gli avrebbero fatto perdere lucidità all’inizio? Bene: da ieri, in quella particolare classifica, svetta invece Pulisic che spiega la modifica di posizioni e anche di compiti avvenuta con la presenza stabile dell’americano. Se un’ora e passa di grande calcio e 3 gol di vantaggio non bastano è preoccupante il futuro. Se invece si cambia modalità complessiva, allora il futuro può riservare persino qualche sorpresa".