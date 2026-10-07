Paramount-Warner Bros: ecco quanto ha investito RedBird per finanziare l’operazione

RedBird, il fondo di Gerry Cardinale, ha fornito 4 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti in equity per finanziare l’operazione Paramount-Warner Bros

Nelle scorse ore, Skydance Corporation (precedentemente Paramount Skydance Corporation) ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Warner Bros. Discovery, Inc., dando vita a una società combinata denominata "Skydance". Secondo quanto scrive Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo), che riporta Bloomberg, RedBird, il fondo di Gerry Cardinale che ha avuto un ruolo fondamentale in questo affare, ha fornito 4 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti in equity per finanziare l’operazione.

Scrive Calcio e Finanza: "L’investimento totale nella nuova realtà dell’intrattenimento da parte di Cardinale sale quindi così a 6 miliardi di dollari. L’operazione da 110 miliardi di dollari da parte di Paramount si è conclusa martedì, sancendo una delle più grandi fusioni nel settore dei media di sempre, dopo che l’amministratore delegato David Ellison ha ingaggiato una dura battaglia per il controllo con Netflix e superato le cause antitrust. RedBird aveva già sostenuto lo scorso anno la fusione di Skydance Media con Paramount, che aveva incluso un investimento di oltre 8 miliardi di dollari insieme alla famiglia Ellison, aprendo la strada all’operazione conclusa nelle scorse ore".