Simeone scatenato: il Torino di Abate vince con un tris in casa del Parma di Gilardino
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Il Torino di Abate sbanca il Tardini e vince con un tris sul Parma di Alberto Gilardino: scatenato Simeone che segna una doppietta
Non va come desiderato il ritorno di Alberto Gilardino al Tardini, come allenatore questa volta. Il Parma viene nettamente sconfitto dal Torino di un altro ex Milan come Ignazio Abate. La formazione granata vince 0-3 grazie alla doppietta di Giovanni Simeone che apre e chiude i conti: in mezzo la rete di Che Adams. Seconda vittoria consecutiva per il Toro che sale in classifica allontanandosi dalle zone pericolose che invece sono ancora la "casa" del Parma, ancora fermo a 4 punti.
SERIE A, RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA
SABATO
Venezia-Napoli 1-0
Bologna-Inter 1-3
Roma-Genoa 2-0
DOMENICA
Udinese-Lecce 0-3
Fiorentina-Como 1-3
Milan-Atalanta 3-2
Juventus-Lazio 0-3
LUNEDÌ
Monza-Cagliari 4-0
Parma-Torino 0-3
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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