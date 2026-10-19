Pasquino: "Vanno prese come paradigma le considerazioni fatte da Rabiot e Gila che sono tra i più ascoltati in spogliatoio"

Stefano Pasquino, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta.

Stefano Pasquino, giornalista, si è così espresso su Tuttosport commentando la vittoria del Milan per 3-2 contro l'Atalanta: "Qual è il vero Milan? Quello bello, intenso, veloce, ordinato che per un’ora ha dominato in lungo e in largo l’Atalanta segnando tre gol, centrando un palo, sbagliando un rigore e concedendo le briciole all’avversario... Oppure quello sgrammaticato dell’ultima mezz’ora in cui ha incassato due gol, è stato salvato da Maignan e ha giocato con il terrore fino al fischio finale di Chiffi. Non è facile dare una risposta perché la serata vissuta sulle montagne russe ha spiazzato per primo chi è stato protagonista in campo. In proposito vanno prese come paradigma le considerazioni fatte da Rabiot e Gila che sono anche tra le “menti pensanti” più ascoltate all’interno dello spogliatoio.

«Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi stranamente negli ultimi trenta minuti abbiamo perso il filo della partita - ha spiegato il francese - Se facciamo un secondo tempo del genere non vale niente ed è un problema. Fortunatamente abbiamo vinto questa partita, ma, alla fine, non so se lo meritiamo così tanto. Per questo sono un po’ arrabbiato, perché, ripeto, non possiamo fare un primo tempo del genere e poi crollare così nel secondo». L’analisi fatta da Gila non si discosta di molto da quella del compagno di squadra. «Abbiamo dominato la partita fino al minuto sessantacinque. Poi abbiamo mollato: abbiamo perso un po' il baricentro, andavamo troppo in pressione con fretta e cercavamo di portare la palla troppo velocemente in attacco. Senza pazienza, abbiamo perso il controllo della gara. È un peccato perché comunque il primo tempo penso sia stato il migliore avuto finora in stagione e buttare così le buone sensazioni provate in campo dalla squadra non è un bene»".