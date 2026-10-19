Passerini: "Il risultato fa morale, ma credo anche che Amorim faccia bene ad analizzare e capire che cosa sia successo nel finale"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube commetando la vittoria del Milan sull'Atalanta.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube commetando la vittoria del Milan sull'Atalanta: "Non so quanti anni di vita persi nel finale! Amorim dice: 'Mi tengo il risultato' e va bene. Dico subito come la penso io: è vero che il risultato fa morale, ma credo anche che faccia bene ad analizzare e capire che cosa sia successo in quella mezz'ora finale in cui si è completamente spenta la luce.

Non c'è più stato Milan nell'ultima mezz'ora, ha rischiato il 3-3 e onestamente sarebbe stato un pareggio che — per quanto fatto in campo — non sarebbe stato giusto, ma per come si è messa l'ultima mezz'ora poteva davvero succedere di tutto. Ha fatto una buonissima partita, forse la migliore della stagione per due terzi, e quindi la vittoria è meritata. Però è anche vero che poi un blackout finale, nel 70% dei casi, ti porta a rovinare completamente la partita. Quindi secondo me ci sono alcuni punti che vanno chiariti da parte di Amorim, perché a volte ho la sensazione che il Milan si schiacci un po' troppo indietro. Ieri ha giocato una grande partita, ma nel finale, secondo me, si è schiacciato troppo.

Migliore in campo per me Rabiot: mi è piaciuto moltissimo in campo e fuori, per come si è presentato ai microfoni di Sky dicendo di esseree arrabbiatissimo per come la squadra ha giocato nella mezzora finale. Sono parole da leader e i leader non si nascondono".