Pavlovic e la maglia del Milan: “Qui c’è una pressione diversa, vedere le foto a Milanello mi ricorda chi siamo”
Nella conferenza stampa pre partita di Salisburgo-Milan, in programma domani alle ore 18:45, insieme a mister Amroim ha parlato anche Pavlovic, fresco di rinnovo. Di seguito un estratto delle sue parole.
Rinnovo che arriva in un momento particolare: come è cambiato Pavlovic? Qual è il tuo sogno più grande?
"Grazie ancora. Sono cambiato tanto. 2 anni, questa è la mia terza stagione. È una sensazione diversa quando giochi per club come il Milan, c'è una pressione diversa, obiettivi diversi. Per me l'anno perfetto qui sarà quando vincerò trofei. Questo è il più grande sogno che un giocatore del Milan".
Quando passi a Milanello e vedi le foto di Cesare e Paolo Maldini, Stam...sono stimoli o timore perché sei l'erede?
"Siamo fortunati che abbiamo tutte queste immagini a Milanello che ci ricordano in qualche club giochiamo. È una responsabilità, ma anche un onore far parte del Milan. Sto cercando di essere migliore ogni giorno come tutti i campioni che hanno giocato per il Milan".
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