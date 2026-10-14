Pavlovic, prime parole dopo il rinnovo: ”Obiettivo vincere trofei, darò sempre il 100%”

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Le prime parole di Pavlovic rilasciate ai media ufficiali del club dopo il rinnovo.

Nelle scorse ore il Milan ha annunciato che Strahinja Pavlovic ha rinovato il proprio contratto con questo comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale". Il difensore ha rilasciato ai media del Milan le prime dichiarazioni dopo la firma. Di seguito le sue parole e in calce al pezzo il video del club.

"Il Milan è uno dei club più grandi del mondo e voglio continuare a rappresentare questa maglia. Sono migliorato tanto qui come persona e anche come calciatore,sono molto contento qui e voglio crescere ancora. Gli obiettivi sono sempre i trofei, voglio dare il 100% di me stesso in tutti i momenti,questa è l'unica promessa che posso fare"