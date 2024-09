Pedullà contro Ibra: "Le sue parole sono inaccettabili. Non hanno un senso, un perché"

E dunque anche le critiche di Alfredo Pedullà si sono aggiunta alla sfilza di quelle che sono state rivolte alla formazione di Paulo Fonseca dopo la disfatta di ieri sera contro il Liverpool. Più nello specifico, oltre ad avercela con la fase difensiva del Milan, il collega ci ha tenuto a punzecchiare anche un po' Zlatan Ibrahimovic, protagonista ieri di un'intervento che ha fatto particolare rumore ne pre partita:

"La fase difensiva non la vedo neanche in Serie C dagli allenatori più disorganizzati. Le parole di Ibrahimovic meriterebbero un dossier, perché sono inaccettabili e soprattutto non hanno un senso, un perché, Sembra quasi una premeditazione nel dire cosa che non hanno né arte né parte".

LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC

Sulla sua assenza

"Quando leone va via, i gatti si avvicinano. Quando il leone torna, i gatti spariscono. Tutto quel che si dice in giro, il livello è troppo basso. Mi sto concentrando sul lavoro, sono stato via per qualche giorno per motivi personali, però sono sempre presente. Si lavora, si pedala".

Sul suo ruolo

"Il ruolo è semplice, tanti parlano. Comando io, sono io il boss e tutto il resto lavora per me".

Ha parlato con i "gattini" (in riferimento a Theo e Leao)?

"I gattini non è la squadra, è quelli che sono fuori la squadra"