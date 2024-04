Pellegatti: "Mi auguro possa migliorare il clima all'interno del mondo Milan, è come se vivessimo dentro a un conflitto civile"

Intervenuto a Radio Rossonera in vista del finale di stagione del Milan di Pioli, ha parlato così il giornalista e opinionista sportivo, Carlo Pellegatti. Queste le sue interessanti parole:

"A fine campionato si chiuderà la pagina Pioli e io personalmente sono già proiettato al futuro. La storia di Stefano Pioli con noi è stata piena di bei ricordi e momenti, come lo scudetto vinto nel 2022 ma anche di cose e situazioni ancora da comprendere e capire. Mi auguro possa migliorare il clima all'interno del mondo Milan e che non si vada subito giù duri con giudizi e critiche gratuite, è come se vivessimo in una sorta di conflitto civile continuo.."