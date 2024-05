CorSera - Il Milan e l'addio di Pioli: lui e lo staff costano al club una decina di milioni. Trovare un’intesa sulla buonuscita potrebbe non essere semplice

In casa rossonera, è ormai scritto l’addio di Stefano Pioli al termine di questa stagione. L'edizione odierna del Corriere della Sera ricorda questa mattina che il tecnico rossonero ha ancora un anno di contratto fino al 30 giugno 2025 e che lui e il suo staff, fra stipendi e tasse, costano al club una decina di milioni di euro. Trovare un’intesa sulla buonuscita potrebbe quindi non essere semplice.

Intanto il suo nome continua ad essere accostato alla panchina del Napoli. Intervenuto ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa (oggi alle 18 a San Siro), Pioli ha dichiarato: "Se mi piace la pizza? A me piacciono i cappelletti in brodo, sono di Parma. Fin quando avrò un contratto col Milan, non parlerò con altri".