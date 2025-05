Dal tradimento al possibile perdono? La finale di Champions può riavvicinare Donnarumma ai milanisti

Il giorno dopo la semifinale di ritorno che ha visto il PSG avere la meglio sull'Arsenal e conquistare il pass per la finale di Champions League contro l'Inter, le copertine dei giornali francesi ed europei sono tutte per Gianluigi Donnarumma, decisivo con alcune grandi parate anche nella gara di ieri sera a Parigi. Per il portiere italiano si prospetta ora un derby in finale visto il suo passato al Milan.

DAL TRADIMENTO... - Non è un mistero che il rapporto tra Gigio e i milanisti si sia rotto dopo il suo addio nell'estate 2021 che fu visto dai tifosi rossoneri come un vero e proprio tradimento. Il giocatore era in scadenza di contratto e dopo un lungo tira e molla alla fine il club di via Aldo Rossi decise di mollarlo e andare a prendere Mike Maignan dal Lille. Da quel momento la rabbia e la delusione dei supporters del Diavolo si sono viste sui social e in quelle occasioni in cui Donnarumma è tornato a giocare a San Siro sia con la maglia del PSG che con quella della nazionale.

...AL POSSIBILE PERDONO - Gigio ha però adesso la grande chance di riavvicinarsi ai milanisti che nella finale di Champions League contro l'Inter faranno tutti il tifo per lui. Tra l'altro nelle file nerazzurre milita anche un altro giocatore che è andato via a zero dal Milan, cioè Hakan Calhanoglu. Anche nei suoi confronti i sentimenti dei tifosi rossoneri sono molto negativi e per questo vorrebbero vederlo perdere un'altra finale di Champions come due anni fa contro il Manchester City. Se il PSG vorrà alzare il trofeo servirà una prestazione di altissimo livello contro la formazione di Simone Inzaghi da parte di tutti i giocatori della squadra francese, a partire dal suo portiere che a Monaco, oltre alla coppa, potrebbe ottenere anche il perdono dei tifosi del Milan.