Mai dare per morto il Milan: nessuna in A rimonta quanto i rossoneri. Solo 3 squadre meglio in Europa

vedi letture

Se c'è una statistica nella quale il Milan eccelle più di altre squadre di Serie A, è quella del saper meglio di tutti recuperare da situazioni di svantaggio. Nessuna come i rossoneri che nelle partite nate col vantaggio avversario sono riusciti a strappare 19 punti. Nello specifico il Diavolo ha raddrizzato 9 partite su 19 e in 5 di esse ha pure vinto. Tutti i successi, peraltro, arrivati con Sergio Conceiçao in panchina. Nel dettaglio:

17 agosto, Milan - Torino 2-2 (allenatore Paulo Fonseca)

9 novembre, Cagliari - Milan 3-3 (Paulo Fonseca)

31 agosto, Lazio - Milan 2-2 (Paulo Fonseca)

14 gennaio, Como - Milan 1-2 (Sergio Conceiçao)

26 gennaio, Milan - Parma 3-2 (Sergio Conceiçao)

8 marzo, Lecce - Milan 2-3 (Sergio Conceiçao)

15 marzo, Milan - Como 2-1 (Sergio Conceiçao)

5 aprile, Milan - Fiorentina 2-2 (Sergio Conceiçao)

5 maggio, Genoa - Milan 1-2 (Sergio Conceiçao)

Indicativo il dato confrontandolo con tutte le altre squadre di Serie A, guardiamo la classifica relativa alle rimonte:

1. Milan 19 punti

2. Bologna 18

3. Atalanta 16

4. Napoli 14

4. Roma 14

6. Cagliari 13

7. Lazio 10

7. Como 10

7. Torino 10

10. Inter 9

10. Fiorentina 9

10. Udinese 9

10. Parma 9

14. Genoa 8

15. Juventus 7

15. Hellas Verona 7

15. Venezia 7

18. Lecce 6

19. Empoli 4

19. Monza 4

Se prendiamo in considerazione i migliori cinque campionati europei (Serie A, Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1) solamente tre squadre hanno fatto meglio dei rossoneri, ossia Atletico Madrid (23 punti), Liverpool (22) e Manchester City (20). Al pari del Diavolo troviamo Newcastle e Celta Vigo. Il Real Madrid è giusto un punto sotto, così come Aston Villa e Fulham. Un dato indicativo per il Milan, che evidenzia qualità tecniche e anche un certo approccio mentale, che se da una parte lascia a desiderare per le troppe volte in cui si è andati sotto, dall'altra mostra come soprattutto con Conceiçao si trovi la forza di cambiare la situazione a partita in corso, magari anche quando l'avversario cala il ritmo.

Non sono state incluse in queste statistiche le partite di altre competizioni: per inciso, con le rimonte il Milan ci ha vinto una Supercoppa Italiana, ribaltando la Juventus in semifinale e l'Inter in finale. Notevole, ma non completamente sorprendente per chi segue Sergio Conceiçao dai tempi del Porto. Eloquenti i suoi dati soprattutto all'inizio della passata stagione

1ª giornata, Moreirense - Porto 1-2 (sotto 1-0, segna due gol tra il 67' e il 74')

2ª giornata, Porto - Farense 2-1 (gol decisivo al 90'+10)

3ª giornata, Rio Ave - Porto 1-2 (sotto 1-0, segna due gol tra il 91' e il 94')

4ª giornata, Porto - Arouca 1-1 (va sotto all'84', la riprende al 90'+19)

6ª giornata, Porto - Gil Vicente 2-1 (gol decisivo al 90'+1)

In definitiva: mai dare per morto il Milan, mai dare per morta una squadra di Sergio Conceiçao.