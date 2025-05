Milan, tre punte per una finale: Abraham recuperato, Gimenez in crescita, ma il titolare sarà Jovic

vedi letture

Tra meno di una settimana è in programma la finale di Coppa Italia contro il Bologna e per questa sfida Sergio Conceiçao avrà a disposizione tutti i suoi centravanti: Luka Jovic, Tammy Abraham e Santiago Gimenez. Chi giocherà dal primo minuto? Mancando ancora alcuni giorni le cose potrebbero cambiare, ma ad oggi il titolare designato è il serbo, decisivo nella semifinale di ritorno contro l'Inter con una doppietta.

ABRAHAM E GIMENEZ - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che nella giornata di ieri Conceiçao ha recuperato anche Abraham, che ha saltato la trasferta di lunedì a Genova per un risentimento al retto femorale della coscia destra. Per fortuna l'inglese ha smaltito n fretta questo problema fisico (ieri è tornato ad allenarsi in gruppo) e quindi sarà già a disposizione per la sfida di campionato di domani sera sempre contro il Bologna. Nelle ultime partite è apparso in crescita anche Santiago Gimenez, autore di un gol contro il Venezia e di un assist contro il Genoa per la rete di Leao. Domani dovrebbe toccare a lui giocare dal primo minuto, con Abraham pronto a subentrare a partita in corso.

TOCCA A JOVIC - Entrambi puntano ad una grande prestazione per mettere qualche dubbio nella testa di Conceiçao in vista della finale di Coppa Italia, anche se l'allenatore rossonero sembra aver ormai scelto la formazione iniziale e la casella di centravanti toccherà a Jovic. Il serbo è al momento il centravanti più in forma e ha già dimostrato di sapersi muovere molto bene nel nuovo modulo del Diavolo (3-4-3). Dunque, a meno di sorprese, toccherà a lui mercoledì all'Olimpico di Roma.